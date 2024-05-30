Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Dr. Nazım Beratlı’nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Dinçyürek, mesajında şunları ifade etti:

“Eski Milletvekili, yazar, akademisyen ve tıp doktoru Nazım Beratlı'nın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisi, ülkemize yaptığı hizmetler ve topluma kazandırdığı değerlerle her zaman hatırlanacaktır. Nazım Beratlı, sadece bir siyasetçi olarak değil, aynı zamanda bir doktor ve edebiyatçı olarak da topluma büyük katkılarda bulunmuş, ardında iz bırakan eserler bırakmıştır. Bu vesileyle ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyor, acılarını yürekten paylaşıyorum.”