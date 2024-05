Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci, Kıbrıs Genç Tv’nin 27.kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Kıbrıs Genç Tv’nin, Kuzey Kıbrıs’ın kendine münhasır izolasyonlardan kaynaklanan sıkıntılarına rağmen yayın yaşamında tüm engelleri aşarak 27. yılına ulaştığına değinen Birinci, yaşanan haksız rekabete rağmen yılmadan engelleri aşmaya devam edeceklerini kaydetti.

Birinci, mesajında şunları belirtti:

“Bir 31 Mayıs daha bugün yaşıyoruz.

1997 yılında analog bir yayın olarak başlayan Kıbrıs Genç TV, bugün dijital çağda yapay zekanın hüküm sürdüğü bir dönemde, 27. yaşını kutluyor.

Hiç kuşku yok ki bugünlere kolay gelinmedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk özel yayın kuruluşu olan Birinci Medya Kurumuna bağlı First FM’den sonra Kıbrıs Genç TV ile Kıbrıs Türk halkının sesi soluğu olurken, “Halkın Televizyonu” unvanını da alarak 2005 yılında uyduya çıkmayı başardık.

Bugün 27. yaşına gelirken uydu yaşamında da 20. yılını selamlamış oluyoruz.

Dünyada her alanda hakim olan dijital dönüşüm, medya alanında da kendini tam anlamıyla göstermektedir.

Kıbrıs Genç TV, tüm izolasyonları aşarak Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyururken dijital gelişime ve teknolojiye de ayak uydurmasını bilmiş yetiştirdiği donanımlı personeli ile yayın olarak olması gereken tüm mecralarda, yerini almayı başarmıştır.

Televizyonumuz, Kuzey Kıbrıs’ın kendine münhasır sorunları ve izolasyonlardan kaynaklanan sıkıntılarına rağmen yayın yaşamında tüm engelleri aşarak 27. yılına ulaşmıştır.

Hiç kuşku yok ki bu başarının altındaki en büyük imza, gelmiş geçmiş tüm Kıbrıs Genç TV çalışanlarının ve siz değerli halkımızındır.

28. yılımızda, dijital teknolojinin getirdiği dezavantajlar ve sorunları da çok iyi bilerek etik değerlere bağlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yana ilkelerimizle, tıpkı ilk gün söylediğimiz gibi halkımıza ayna olduğumuz ve olacağımız yayınlarımızla yolumuza devam ediyoruz.

Çok büyük bir haksız rekabetin de karşısındayız. Bu haksız rekabet, her yıl büyüyerek artmaktadır. Ancak işimize olan sevdamızla bu dengesizliğe karşı durmaktayız.

Değişen ekonomik şartlar ve değişen koşullar hiç kuşku yok ki Kıbrıs genç TV olarak takibimizdedir.

Bu haksız rekabete geçit vermemek için de gerekli tüm çalışmalarımızı da sürdürmekteyiz.

Bugüne kadar emeği geçen, gelmiş geçmiş tüm Kıbrıs Genç TV çalışanlarına, ailelerine ve bizi her zaman destekleyen, reklam veren ,sponsor olan, birbirinden değerli insanlarımıza, evlerinden gözlerinden bizi hiç eksik etmeyen halkımıza yürekten teşekkür ediyorum.

27. yılımızı bu duygu ve düşüncelerle kutluyorum.”