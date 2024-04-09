Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Ramazan Bayramı mesajında, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlendirilmesini temenni etti.

Dinçyürek yayımladığı mesajda, tüm İslam aleminin ve ülkenin, huzur, mutluluk ve bereket içinde bir bayram geçirmesini diledi.

Bayramın, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da pekiştiği, sevgi ve saygının daha fazla hissedildiği günler olduğunu belirten Dinçyürek, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bu bayram, ailelerimizle bir araya gelerek sevgi, hoşgörü ve paylaşımı güçlendirelim. İhtiyaç sahibi olanları unutmayarak, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutalım. Birbirimize destek olmanın, sevgi ve saygı çerçevesinde bir arada yaşamanın önemini bir kez daha hatırlayalım.”

Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerle kutlayan Dinçyürek, sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler geçirilmesini temenni etti.