Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri yetkisi altındaki bölgelerde yıllardır ikamet eden Rum göçmenlere veya torunlarına tapu verileceği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, İngiliz Üslerinden yapılan açıklamaya dayanarak İngiliz Üslerinin gerek batı gerekse doğu bölgelerinde, toplam 500 bin metrekarenin üzerinde olan 970 arsa-parselin göçmenlere verileceğini yazdı.

Habere göre İngiliz Üsleri açıklamasında, bu anlaşmanın; evlerinin konumu nedeniyle göçmenlerin dezavantajlı konumda olmamasını garanti altına alan çözümün bulunması için çalışan gerek İngiliz Üslerinin gerekse Rum Yönetimi’nin çabalarının sonucu olduğuna dikkati çekti.

Gazete haberinde ayrıca İngiliz Üslerinin, 2007’den itibaren göçmen evlerinde ikamet edenlere tapu vermeye başladığını ancak bazı göçmenlerin öldüğünü, bu nedenle ikamet ettikleri evleri tapusu olmadan çocuklarına veya torunlarına bıraktığının belirlendiğini anımsattı.

Yapılan anlaşmayla birlikte göçmen çocuklarına da tapu verileceğini yazan gazete anlaşmadan; Ahna Koruluğu, Limasol’a bağlı “Trakhoni”(Trahon-Kayakale), Frenaros ve “Kolossi” (Yunus-Burçlu) bölgelerinin etkileneceğini belirtti.

İngiliz Üsleri yetkilisi Clare Simpson ise yaptığı açıklamada, bu gelişmeden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Simpson, İngiliz Üsleri sakinlerinin çıkarlarının korunmasının, İngiliz Üsleri idaresinin önceliğini teşkil ettiğini belirtti.

Simpson ayrıca göçmenlerin veya göçmen çocuklarının tapu alacak olmasından mutluluk duyduğunu ifade ederken İçişleri Bakanlığı, Tapu Dairesi ve yerel yönetimlere de bu konudaki yardımları nedeniyle teşekkür etti.

Öte yandan Politis gazetesi tapuların 11 Nisan itibarıyla verileceğini yazdı.