Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bakan Dinçyürek, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ile birlikte Mehmetçik Sağlık Merkezi’nde de incelemelerde bulundu.

Dinçyürek, Tuğlu ile birlikte sağlık merkezinin eksikliklerini yerinde gördüklerini ifade etti ve bir dahiliye doktorunun haftada bir gün merkezde hasta kabulüne başlayacağını açıkladı.

Diçyürek, merkezin kadın doğum bölümüne ultrason cihazı alınacağını ve diş bölümünde yakın zamanda hastalara diş dolgusu ve kanal tedavisi yapılmaya başlanacağını da belirtti.