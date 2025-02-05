“Hastaların, sahipsiz bırakıldığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, hematoloji servisinde tedavilerin aksatılmadan sürdürüldüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre Bakan Dinçyürek, Hematoloji Servisi'ni ziyaret ederek, son günlerde basına ve sosyal medyaya yansıyan iddialara açıklık getirdi.

“Hastaların, sahipsiz bırakıldığı, muayene edilmediği, tedavilerinin yapılmadığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor” diyen Dinçyürek, muayene ve tedavilerin düzenli olarak sürdüğünü vurguladı.

- “Yazman görevinin başında”

Sağlık Bakanı Dinçyürek, hematoloji uzmanı Dr. Dilek Yazman’ın görevinin başında olduğunu belirterek, “Dr. Yazman geçmişte olduğu gibi yine tam gün hizmet veriyor” dedi.

Hematoloji uzmanı ihtiyacına yönelik planlamalar hakkında bilgi veren Dinçyürek, “Türkiye Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışıyoruz. 2022’den itibaren hematoloji uzmanı kadroları için taleplerimizi ilettik ancak sınavlarda tercih yapılmaması nedeniyle atamalar gerçekleşmedi” dedi.

-“Türkiye’den destek sağlanıyor”

Dinçyürek, geçici çözümler kapsamında Türkiye’den uzman hematologların haftalık destek sağladığını, uzun vadede ise yeni uzmanlar yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Hakan Dinçyürek, sağlık alanındaki çalışmaların planlı bir şekilde yürütüldüğüne dikkat çekerek, “Bizler devleti yasalara, kurallara uygun yönetiyoruz ve her türlü ihtiyacı önceden planlayarak gidermeye çalışıyoruz” dedi.

- “Hastane yönetimi soruşturma başlattı”



Sosyal medyada gündeme gelen, Dr. Yazman’ın emekliye ayrıldığı ve yerine bakacak birinin olmadığını ifade eden yazıyla ilgili de açıklama yapan Sağlık Bakanı Dinçyürek, şöyle devam etti:

“Bu ilan hastane idaresi, bakanlık veya hekimlerin bilgisi dışında asılmıştır. Konuyla ilgili hastane başhekimliği soruşturma başlatmıştır.”



-Yazman: “Görevimin başındayım”

Dr. Dilek Yazman ise yaptığı açıklamada, 2002 yılından beri hematoloji uzmanı olarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde görev yaptığını anımsattı.

Yaş haddinden emekliye ayrıldığını ancak Sağlık Bakanlığı tarafından yeniden göreve çağrıldığını belirten Yazman, “Bugünden itibaren görevimin başındayım. Aynı şekilde hizmet vermeye devam edeceğim” dedi.

-Çiçek: “Hastalar mağdur edilmedi”

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurel Çiçek de, Dr. Yazman’ın yokluğunda poliklinik hizmetlerinin sürdüğünü belirtti.

Çiçek, “Pazartesi ve salı günleri toplam 37 hasta muayene ettim. Üç hastanın yatışı yapıldı, dokuz hastaya kan transfüzyonu uygulandı ve kemoterapi hastalarının tedavileri aksatılmadan devam etti” dedi.