Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, engellilerle ilgili farkındalık yaratmyı amaçlayan bu günün tek günle sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti.



Bakan Dinçyürek, “Engelliler bir toplumun aynasıdır. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli konulardan biri olan tüm vatandaşlarına ve özelde engelli vatandaşlarına sağladığı imkanlar ve onlara sağladığı destek hizmetleridir.” Dedi.



3 Aralık'ta farkındalık yaratmak amacıyla oluşturulan Dünya Engelliler Günü'nün yalnızca bir günle sınırlı kalmamasının, yaşamın her alanında ve her zamanında, her türlü engelli ihtiyacına imkan tanıyan gelişmiş bir toplumun temel ölçüsü olduğunu kaydeden Dinçyürek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu sayede, toplumumuzun gerçek anlamda birlikte var olduğu ve her bireyin potansiyeline ulaşabildiği bir dünya yaratabiliriz.



Her birimizin bir engelli adayı olduğu şuuruyla hareket etmemiz, engelli bireylerin hissiyatını ve karşılaşabilecekleri muhtemel sıkıntıları anlamamıza ve bir arada yaşamanın gerektirdiği mesuliyetleri yerine getirmemize olanak sağlayacaktır.



Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün farkındalık oluşturmasına vesile olmasını diliyor, tüm engelli kardeşlerimize ve ailelerine sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyorum.”