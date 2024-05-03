Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, basının toplumun gözü, kulağı ve vicdanı olduğunu kaydetti.

Dinçyürek, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Özgür basın, demokrasinin güvencesidir ve toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi açısından kritik role sahiptir” dedi.



Etik değerleri gözeterek görevini yerine getiren her basın mensubunun demokrasinin aydınlık yüzünü temsil ettiğini kaydeden Dinçyürek, basın mensuplarının çalışma koşullarının iyileştirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Basın mensuplarının riskli koşullarda görev yaptığına dikkat çeken Dinçyürek, başta Gazze olmak üzere bölgede yaşanan gelişmeleri doğru şekilde aktarabilmek için çalışan çok sayıda gazetecinin görev başındayken hayatını kaybettiğini anımsattı.

Dinçyürek, “Zor şartlarda işlerini özveriyle yapan tüm basın mensuplarını saygı ve sevgiyle selamlıyor, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.



