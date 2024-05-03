Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi'nin bu yıl 11’incisi düzenleyeceği “Uluslararası Tasarım Haftası” (INTDW), 6-11 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Etkinliğin açılış töreni 6 Mayıs Pazartesi günü, saat 10.00’da, Mimarlık Fakültesi’nde yer alacak. Bu yılki etkinliğin teması ise "Simbiyoz" olarak açıklandı.

DAÜ'den yapılan açıklamaya göre, "Birlikte yaşam" (iki veya daha fazla farklı varlığın ortaklığı veya yakın birlikteliği olarak) ve "mutualizm" (kişiler veya gruplar arasındaki iş birliğine dayalı ilişki olarak) tasarım haftasının temasına entegre edildiği belirtildi.

Açıklamada, katılımcılar tarafından doğada bulunan simbiyotik ilişkiler ve çeşitli unsurlar arasındaki etkileşimin irdelenmesi, simbiyotik konseptin "çeşitlilik", "iş birliği" ve "topluluk katılımını teşvik etme" potansiyeli öne çıkartılarak, tasarımdaki sosyal ilişkiler üzerine daha derinlemesine bir inceleme yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.

11. Uluslararası Tasarım Haftası kapsamında, Avrupa’dan dünya çapında saygı gören mimarlık ve tasarım ofislerinden, Snohetta Studio, Etcetera Studio, Utopia Blu, Ergin Birinci Studio ile akademisyenler eşliğinde söyleşilerin olacağının belirtildiği açıklamada, Charlie Hailey (Florida Üniversitesi), Celal Abdi Güzer’in moderatörlüğünü “Kalebodur’la Mimarlar Konuşuyor”, konukları Atilla Kuzu ve Emre Kuzlu ile söyleşi dizisi, Öğrenci Tasarım Yarışması -ISVEA “Akdeniz’in Simbiotik Renkleri ile Islak Hacim ve Modelleme” ve 15 atölye çalışmasının yer alacağı zengin içerikli bir programın yer alacağı da ifade edildi.