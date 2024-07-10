“Basının özverili çalışmaları ve gayretleri takdire şayandır…”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.

Kıbrıs Türk basınının Kıbrıs Türkü’nün ortak sesi olduğunu kaydeden Dinçyürek, basın özgürlüğünün demokratik yaşamın en önemli unsurlarından biri olduğunu hatırlatarak, ülkedeki çok sesliğin artarak devamını diledi.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

“Basınımız, Kıbrıs Türk halkının sesini, dünyaya duyurarak Kıbrıs Türkü’nün haklarını savunan önemli bir görevi yerine getirmekte, aynı zamanda toplumun doğru ve hızlı bilgiye ulaşmasında, halkın bilinçlenmesinde ve demokratik süreçlerin sağlıklı şekilde işlemesinde büyük rol oynamaktadır.

Tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden kamuoyunu bilgilendiren, özverili çalışmaları ve gayretleri takdire şayan olan basın mensuplarımızın Basın Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım.”