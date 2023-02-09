Din İşleri Başkanlığı, Türkiye’de depremzedelere katkı amacıyla yardım fonu açtığını duyurdu.

Din İşleri Başkan Vekili Mehmet Emin Yeltekin tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de son 100 yılın en üzücü afetinin yaşandığına işaret edilerek, “KKTC Din İşleri Başkanlığı personelleri olarak kardeşlerimize katkı amacıyla ‘İbrahim'in ateşine su misali’ her personelimiz gönüllülük esasına binaen en az bir günlük maaşını depremzede kardeşlerimize yardım amaçlı bağışlamıştır. Gönüllülük esasına göre bu rakam arttırılacaktır” denildi.

Din İşleri Başkanlığı ayrıca, ada genelinde tüm camilerde, yarın, cuma namazından sonra, depremzedeler için yardım toplanacağını da belirterek, toplanan yardımların Din İşleri Dairesi Başkanlığı’nın fitre ve zekat hesabına (Kıbrıs Vakıflar Bankası İban: CT19110083100000000400004535) yatırılacağını kaydetti.

Açıklamada, “KKTC Başbakanlık Koordinasyonluğu ile KKTC Din İşleri Başkanlığımızda oluşturulan 5 kişilik ekip, depremzede vatandaşlarımıza moral ve manevi destek için yola çıkıyor” ifadelerine de yer verildi.

Din İşleri Başkanlığı, bu akşam namazından sonra ve yarın cuma namazından önce camilerde depremde hayatını kaybedenler için Kur-an’ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunup, dua edileceğini de duyurdu.