“Henüz halkımızdan yardım talebimiz başlamamıştır… Halkımızın samimi duygularını istismar ederek yardım toplama talebinde bulunan kişi ve kurumlara karşı dikkatli davranmalarını önemle rica ederiz”

Din İşleri Başkanlığı, Gazze’de yaşananlara duyarlılıklarını göstermek ve Filistinli halkın acıları paylaşmak adına yarın ülke genelindeki bütün camilerde cuma ezanının ardından Filistinliler için dua edileceğini duyurdu.

Din İşleri Başkanlığı ayrıca, Başkanlığın halktan Filistinlilere yardım talebinin henüz başlamadığını da belirterek, yardım toplama talebinde bulunan kişi ve kurumlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Din İşleri Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İçinden geçmekte olduğumuz şu günler, tarihin kanla yazdığı sayfalarda yerini alacak, Filistinli Müslümanların özellikle Gazze’de maruz kaldığı soykırım etkisini yüzyıllar boyu sürdürecek, insanlığın başlangıç ve bitiş yeri olan ve bizim de tam ortasında bulunduğumuz bu coğrafyada barış ve huzur yine bir ütopya olarak kalacaktır. Bütün dünyada varlıkları ısrarla görülmek istenmeyen, öz vatanlarında işgalci muamelesi gören, ya ölüm ya da meçhule sürgün seçeneklerinden birini tercihe zorlanan iki halktan biri Kıbrıs Türkü ise diğeri Filistinli Müslümanlardır. Geçmişte kaldığını düşündüğümüz Kıbrıs Türk halkının yaşadığı çileye, yürüttüğü mücadeleye bizzat tanık olanların bir kısmı bugün hayattadır. Bu sebeple Filistin halkının yaşadığı soykırımı en iyi anlayacak olanlar da hiç şüphesiz Cumhuriyete giden yolda canını feda etmekten çekinmeyen Kıbrıs’ın mücahitleri ve onların evlatlarıdır.”

“‘Zulme rıza zulümdür’ ilkesinden hareketle yaşanan bu soykırımı şiddetle kınıyor, akan kanın derhal durdurulmasını istiyor, en kısa zamanda barışın tesis edilmesini yürekten temenni ediyoruz” ifadesine yer verilen açıklamada, “Yaşananlara duyarlığımızı göstermek ve çekilen acıları paylaşmak adına Din İşleri Başkanlığı olarak 10 Kasım Cuma günü ada genelindeki bütün camilerimizde Cuma ezanının hemen akabinde Filistinli kardeşlerimiz için dua edilmesi kararı almış bulunmaktayız” denildi.

Din İşleri Başkanlığı ayrıca açıklamasında devamla şunları kaydetti:

“İsrail tarafından yapılan saldırıların fiilen devam etmesi ve ateşkes sağlanamamış olması sebebiyle yaraların sarılması, acılara bir nebze olsun merhem olunması adına henüz halkımızdan yardım talebimiz başlamamıştır. Yapılacak yardımların en güvenli şekilde yerine ulaşması ve gerçek sahiplerinin eline geçmesi temin edildiği zaman Filistinli kardeşlerimiz için yardım toplama faaliyetlerimiz de başlayacaktır. Bu sebeple halkımızın samimi duygularını istismar ederek yardım toplama talebinde bulunan kişi ve kurumlara karşı dikkatli davranmalarını önemle rica ederiz” dedi.