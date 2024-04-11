Hala Sultan Camii Konferans Salonunda düzenlenen bayramlaşma töreni ve öğlen yemeğine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Din Hizmetleri Müşaviri Abdulkadir Boşal, Bürokratlar, Din görevlileri ve aileleri katıldı.

Din İşleri Başkanlığından verilen bilgiye göre, Din İşleri Başkanlığı ve Din Hizmetleri Müşavirliği'nin ortaklaşa düzenlediği programda konuşan Din İşleri Başkanı Ünsal, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, halkı Müslüman olan bir ülkedir dolayısıyla bu topraklarda manevî değerlerimizin en önemli parçası olan din eğitiminin önemi inkar edilemez bir gerçektir. Devletin yetkili kurumları aracılığıyla bu hizmetin verilmesi ayrıca önem arz etmektedir. Yaz döneminde Başkanlığımızca gerçekleştirilen cami etkinlikleri de bunun önemli bir parçasını teşkil etmektedir. Bazı çevrelerce bu etkinlikleri engelleme girişimleri gençlerimizin manevî değerlerden yoksun olarak yetişmesine sebep olacağı gibi illegal yapıların bu faaliyetleri kendi birikim ve anlayışları doğrultusunda sahiplenmesine de fırsat verilmiş olacaktır." dedi.

Başkan Ünsal, programa katılan protokole, Din Görevlilerine ve ailelerine katılımlarından dolayı teşekkür edip Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Protokol Selamlama konuşmalarının ardından Din İşleri Başkanlığı bünyesinde uzun yıllar hizmet veren ve görev süresi biten din görevlilerine teşekkür belgesi ve plaket takdimi yapıldı. Program sonunda Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a teşekkür plaketi takdim etti.