Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak KKTC ve Türkiye'deki bütün Müslümanların bayramını kutladı; bayramın tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Ünsal, bayramların sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin coştuğu, küskünlerin barışıp kalplerin yumuşadığı, akraba ve komşuların ziyaret edildiği, öksüz ve yetimlerin sevindirildiği, misafirlerin tebessümle karşılandığı, ikramların yapıldığı mutlu günler olduğunu kaydetti.

Ünsal mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın zirvesini yaşadığımız bugünlerde millet olarak bizi birbirimize düşürmek, değerlerimizi ve zenginliklerimizi yok etmek için fırsat kollayan dahili ve harici düşmanlarımıza fırsat vermeyelim. Bir olalım, birlik olalım. 28 Haziran Çarşamba günü Ada genelinde saat 06.09’da kılacağımız bayram namazıyla birbirimize kenetlenelim."