Din İşleri Başkanı Hakan Moral, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, tarihe altın harflerle yazılmış olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü idrak etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Çanakkale, milletimizin birlik ve beraberlik içinde, vatanı ve bağımsızlığı uğruna sergilediği eşsiz bir direnişin adıdır. “Çanakkale Geçilmez” sözünü tarihe kazıyan bu büyük destan, yalnızca Türk milletinin değil, tüm mazlum milletlerin bağımsızlık mücadelesine ilham vermiştir. Bu zafer, iman, cesaret ve fedakârlıkla yazılmış bir destandır. Kahraman Mehmetçiklerimiz, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda ederek bizlere bu toprakları emanet etmişlerdir. Onların gösterdiği bu büyük fedakârlık, bizlere vatan sevgisini, birlik ve beraberliği her daim korumamız gerektiğini hatırlatmaktadır. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale’de destan yazan kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun”