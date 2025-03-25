Din İşleri Başkanı Hakan Moral, başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı olmak üzere tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik etti.

Moral, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Aziz Milletim, kıymetli kardeşlerim, Kadir Gecesine erdiren kadri yüce Rabbimize şükür!

Şükür ki, zamanı bereketlendirene, dua ve yöneliş bilinciyle biz kullarını kuşatarak iyiliğe ve güzelliğe sevk edene!

Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan’ın son günlerine yaklaşırken, Yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği mübarek Kadir Gecesi’ni idrak etmenin huzurunu ve sevincini yaşıyoruz.

Kadir, bir çıkış, bir ferahlanma, bir soluk alma zamanı. Bir lütuf, ilahi bir hediye, huzura ulaştıran bir kapı... Dua kapısı.

Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in nazil olmaya (indirilmeye) başladığı, bin aydan daha hayırlı olarak müjdelenen, duaların kabul edildiği, ilahi rahmet ve mağfiretin sağanak sağanak yağdığı müstesna bir gecedir. Bu gece vesilesiyle Rabbimize yönelmeli, dua ve niyazlarımızla hem kendimiz hem de tüm İslam âlemi için barış, huzur ve esenlik dilemeli, kardeşlik ve birlik ruhumuzu pekiştirmeliyiz.

Günümüzde yaşanan sıkıntılar karşısında umutla ve sabırla hareket etmeli, mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam etmeliyiz. Gönüllerimizi kin, nefret ve hasetten arındırıp, sevgi, merhamet ve dayanışma duygularını çoğaltmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, bu gecenin bizlere sağlık, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Dualarımızın kabul, ibadetlerimizin makbul olması dileğiyle…”