Baf’ın Dimi köyünde, havalimanına giden yolda hendekte ateşli silahla vurulmuş şekilde bulunan kişinin önceden planlanmış bir cinayete kurban gittiği belirlendi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler hendekte bulunan kişinin Dimi sakini 73 yaşındaki Aristidis Şamdanis olduğunu ve köylüsü tarafından öldürüldüğünü yazdı.

Habere göre arkadan vurulan Şahmdanis’in sırtında ve kalçasında, av tüfeğiyle ateş edildiğini gösteren çok sayıda yara saptandı. Şamdanis’in, uzun yıllardır aralarında şahsi ve ailevi husumet bulunan 78 yaşındaki köylüsü tarafından, önceden planlanarak öldürüldüğü belirlendi ve cinayet zanlısı planlayarak adam öldürmek, yasadışı şekilde silahlı silah bulundurmak ve patlayıcı madde taşımaktan tutuklandı.

-"Köylüsünü defalarca bıçakladı"

Alithia Limasol’un Pissuri köyü sakini 53 yaşındaki bir kişinin 30 yaşındaki köylüsünü cumartesi gecesi defalarca bıçakladığını, yaralının Limasol Hastanesi’nde yoğun bakıma alındığını, saldırganın ise cinayete teşebbüsten tutuklandığını yazdı.

Fileleftheros Rum polisinin hafta sonu ülke genelinde asayiş operasyonları yaptığını Larnaka ve Mağusa bölgesinde tutuklamalar yaptığını yazdı.

Habere göre asayiş operasyonu çerçevesinde bıçak taşımak, tasarrufunda saldırı silahı bulundurmak ya da haneye tecavüz gibi suçlardan 3, ülkede kaçak ikametten 2 kişi tutuklandı. 11 kişiye alkollü araç kullanmaktan dava okundu 2 motosiklete ve 3 arabaya el konuldu.