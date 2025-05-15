Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde yer alan kabulde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde gençleri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Eski Cumhurbaşkanlığının artık yetersiz kaldığını ve Türkiye Cumhuriyeti sayesinde yeni yerleşkeye geçtiklerini ifade eden Tatar, bunun KKTC devletinin geleceğine büyük bir yatırım olduğunu söyledi.

Tatar, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak, “Gençlere güveniyoruz, geleceğimiz gençlerimiz bu toprakları koruyacak daha iyi günlere götürecek” ifadelerini kullandı.

KKTC’de yapılan Teknofestin önemine de işaret eden Tatar, KKTC’nin bilişim adasına dönüşmesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin tam destek verdiğini kaydetti.

Gençliğin geleceğinin, teknoloji ve bilimde olduğunu belirten Tatar, haksız izolasyonların da bu sayede aşılacağını ifade etti.

“Gelecek gençliğindir” diyen Tatar, “KKTC’ye güvenmeye devam edelim. Cumhuriyet özgürlüğümüz bağımsızlığımızdır. Bağımsızlık onurdur haysiyettir. Gençlerimizin ülkesine sahip çıkacağına ve geleceğe taşıyacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

-Keskindağ

Cumhurbaşkanı Tatar’a, kabulden dolayı teşekkür eden Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Müdürü Erdoğan Keskindağ ise, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutladı.

Keskindağ, gençlerin ülke için önemine işaret ederek, gençliğin gelecek olduğunu ve bu bilinçle gençliğe büyük önem verdiklerini kaydetti.

Kendine güvenen gençler yaratmak amacıyla çalıştıklarını, bu yüzden eğitime önem ve destek verilmesini isteyen Keskindağ, “Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır” dedi.