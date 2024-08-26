Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Dikmen’de bir evin bahçesinde zincirlenmiş şekilde muhafaza edilen 3 adet boş mutfak tüpünün çalınmasıyla ilgili ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen R.D.K. (E-39) dün tespit edildi.

Sözkonusu şahsı tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.

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Öte yandan 1 Mart - 23 Ağustos tarihleri arasında Lefkoşa’da bir evden penceresi açılarak muhtelif ev eşyalarıyla kişisel eşyalar çalındı.  

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Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Ö.Z. (E-39) ve E.K.(E-29) dün tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: rss