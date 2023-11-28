Lefkoşa Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 20:50 sıralarında, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Selin KARADAŞ (K-23), yönetimindeki PB 783 plakalı salon araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada Sanayi çemberine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan trafik adasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan araç beton duvara çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Selin KARADAŞ ve araçta yolcu olarak bulunan Furkan AYAVEFE (E-23), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturmaya devam edildiği bildirildi.