Kıb-Tek’ten yapılan  açıklamaya göre bu nedenle, Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Güzelyurt-Bostancı yolu ve bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyecektir.

Tatar: “Bağımlılığın önlenmesi için eğitim ve farkındalık çalışmaları önemlidir” Tatar: “Bağımlılığın önlenmesi için eğitim ve farkındalık çalışmaları önemlidir”