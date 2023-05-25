Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre bu nedenle, Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Güzelyurt-Bostancı yolu ve bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyecektir.
Dikkat! Yarın elektrik kesintisi yaşanacak!!
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın 09.00- 11.00 saatleri arasında Güzelyurt’ta elektrik kesintisi yaşanacak.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre bu nedenle, Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Güzelyurt-Bostancı yolu ve bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyecektir.
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