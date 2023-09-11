DEVLET YETKİLİLERİNİN HABERİ VAR MI ?

İstanbul Kağıthane semtinde, TC ve KKTC bayraklarının asılı olduğu ve devletin resmi binası gibi emlak satışı yapan STORYVADİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ PROJELER SATIŞ OFİSİ geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla ülkemizdeki emlak projelerini pazarladığını yeni tabelası ile birlikte duyurduğundan birilerinin haberi var mı?

KKTC Cumhurbaşkanlığında görev yapan onlarca danışmanın ve birçok ateşe ile çeşitli sıfatlarla temsilcilerin bundan haberi var mı !..

KKTC Cumhurbaşkanlığının haddinden fazla danışmanlarıyla , Türkiye’deki ateşe ve temsilcilerle konsolosluk yetkililerinin, Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet binası gibi özel bir şirketin açıldığından haberi var mı?

Ülkemizde uzun yıllardır emlak ve emlakçılık sorunları devam ediyor. Son dönemlerde kaçak emlakçıların arttığı hepimizin malumu.

İçişleri Bakanlığı'nın yetkilendirmediği kişilere yasaya aykırı bir şekilde geçici de olsa üyelik veren ismi tartışmalı Emlakçılar Birliği ve/veya Derneği başkanı Hasan Sungur'un bu gelişmelerden haberi var mı?

Birçoğu yasal emlakçı olmayan yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu gayrıyasal oluşuma döndürülen, yetkili emlakçı lisansı olmayanlardan oluşturulan gayrıyasal birliğin/ derneğin Yönetim Kurulunun yapılan emlak satışlarından haberi var mı ?

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti'nde bahse konu şirketin yaptığı bu satışlardan yasadışı faaliyetler sürdürdüğü alenen ortada olan Emlakçılar Birliği'nin/ Derneği'nin üyelerinin haberi var mı?

MÜŞTERİLERE DEVLET GARANTİSİ DE VERİLİYOR MU ?

Bahse konu emlak şirketinin Devlet ismi ve bayrağıyla resmi kurum gibi göstermeye çalıştığı ofisinde acaba Devlet adına herhangi bir garanti ve/veya taahhütte bulunuluyor mu ?

Burada yapılacak herhangi bir usulsüz işlem sonucunda mağdur müşteriler KKTC Devleti ve Hükümet yetkililerine müracaat ederse haksız mı olacaklar ?

Kıbrıs Manşet olarak başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere tüm yetkili kişi ve kurumlardan ivedilikle konuya ilişkin açıklama bekliyoruz.