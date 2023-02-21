Devlet Üretme Çiftliği Dairesi, 40 baş kasaplık kuzunun kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağını duyurdu.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği'nde 40 baş kasaplık kuzunun kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağı, kuzu taban fiyatının 80 TL/kg olarak belirlendiği kaydedildi.

Tekliflerin KDV’siz olarak verileceği kaydedilen açıklamada, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı vurgulandı.

Ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı çek ile yapılacağı belirtilen açıklamada, kasaplık satışına sunulan hayvanların ilgili çiftliklerde görülebileceği ve tekliflerin en geç 1 Mart Çarşamba günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği'ndeki teklif kutusuna atılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, ihaleyi kazananların en geç 10 Mart Cuma gününe kadar hayvanları almak zorunda olduğu ve 10 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği kaydedildi.