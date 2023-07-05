05.07.2023 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Gazimağusa Yeni Hastane Yolu üzerinde, Osman TEKBAŞ (E-35) yönetimindeki RF 775 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarptıktan sonra, yoldan çıkıp 3 metre derinliğindeki dere yatağında düşmüştür. Kaza sonucu yaralanan Osman TEKBAŞ, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ ayak bileğinde çatlak teşhisi nedeniyle müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
Dere yatağına düştü
Gazimağusa'da trafik kazası.
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