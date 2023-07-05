Bir 'sigara' başını yaktı Bir 'sigara' başını yaktı

05.07.2023 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Gazimağusa Yeni Hastane Yolu üzerinde, Osman TEKBAŞ (E-35) yönetimindeki RF 775 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarptıktan sonra, yoldan çıkıp 3 metre derinliğindeki dere yatağında düşmüştür. Kaza sonucu yaralanan Osman TEKBAŞ, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ ayak bileğinde çatlak teşhisi nedeniyle müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.