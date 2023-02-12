Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin (KKTC AFAD) girişimleriyle deprem felaketinden etkilenenler için bugün 15.00’te yapılması planlanan Ercan- Adana seferinin uçakta yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, uçak iptalinin kayıtlı tüm yolculara bildirildiği yer aldı.

-“Ercan-Antalya seferi planlandığı şekilde yapılacak”

Öte yandan yine KKTC AFAD’ın girişimiyle bugün saat 20.00’de yapılacak Ercan Antalya seferinin planladığı şekilde yapılacağı açıklandı.

Deprem felaketinden etkilenenler için düzenlenen bu özel seferlerden yararlanmak isteyen vatandaşların başvuru için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi (KKTC AFAD) 0548 884 18 18 ve 0533 874 00 93 veya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 0542 880 76 44 ve 0533 863 82 88 numaralarını arayarak kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.