Türkiye’deki deprem sırasında Kahramanmaraş’ta bulunan KKTC vatandaşı Hacı Avize yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş’ta defnedilen Avize’yle birlikte depremde hayatını kaybeden KKTC vatandaşı sayısı 49’a yükseldi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde ailesiyle birlikte Kahramanmaraş’ta bulunan KKTC vatandaşımız Hacı Avize yaşamını yitirmiş ve yine ailesiyle birlikte Kahramanmaraş’ta defnedilmiştir. Bu kayıpla birlikte depremde yaşamını yitiren Türkiye geneli KKTC vatandaşı sayısı 49’a yükselmiştir. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz.