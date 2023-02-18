TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CNN Türk yayınında Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında depremde vefat eden vatandaşların sayısının 39 672 olduğunu duyurdu. Bakan Soylu ayrıca bölgede 82 bin binanın yıkık ya da ağır hasarlı olduğunu açıkladı.
Depremde can kaybı 39 bin 672
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Yorumlar