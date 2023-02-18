TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CNN Türk yayınında Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında depremde vefat eden vatandaşların sayısının 39 672 olduğunu duyurdu. Bakan Soylu ayrıca bölgede 82 bin binanın yıkık ya da ağır hasarlı olduğunu açıkladı.