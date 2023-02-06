AFAD Başkanı Sezer: "Yıkılan bina sayımız 2 bin 834, yaralı sayımız 8 bin 533 ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı da 1498 olarak son güncellenen rakamlar"

"Bölgede 15 bine yakın arama kurtarma personeli, yine aynı şekilde 5 bine yakın da araç ve iş makinesi görevlendirilmiş durumda"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1498 olduğunu bildirdi.

Sezer, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Artçı depremlerin devam ettiğine işaret eden Sezer, "Malumunuz depremin ardından artçılar ve büyüklüğü yine merkezi depreme yakın depremler de meydana geldi, şu anda 130 tane artçı depremimiz söz konusu." dedi.

Hava yoluyla da afet bölgelerine nakiller yapıldığını dile getiren Sezer, "Bölgede 15 bine yakın arama kurtarma personeli, yine aynı şekilde 5 bine yakın da araç ve iş makinesi görevlendirilmiş durumda." diye konuştu.

Barınma ihtiyacının karşılanması için 35 bin çadırın bölgeye sevk edildiğini belirten Sezer, şu bilgileri verdi:

"Akşam barınma ihtiyacını sağlamak için 35 bin çadır bölgeye sevk edilmiş. Yine 360 bine yakın battaniye ve çadır içi malzemeler de bölgeye sevk edilmiş durumda. Yıkılan bina sayımız 2 bin 834, yaralı sayımız 8 bin 533 ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı da 1498 olarak son güncellenen rakamlar."

- "Ulaşılamayan bir bölge yok"

Sezer, arama-kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Gazetecilerin sorusu üzerine Sezer, afet sonrasında ulaşılamayan bir bölge bulunmadığını bildirdi.

Sezer, Azerbaycan dahil olmak üzere 40'ın üzerinde ülkeden de yardım teklifi olduğu bilgisini paylaştı.

- "Yardımlar belirli bir koordinasyon içinde gerçekleşmeli"

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar da, vatandaşlardan, arama kurtarma alanlarından bir miktar uzak durarak çalışma yapan ekiplere yardımcı olmalarını istedi.

Ciddi sayıda ekibin görev yaptığını aktaran Tatar, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında birçok kurumun çeşitli teknik araçlar ve drone gibi hava araçlarıyla da durum tespiti yaptığını ve arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olduğunu anlattı.

Tatar, yardımların belirli bir koordinasyon içinde gerçekleşmesinin önemine işaret ederken, AFAD Koordinasyon Merkezi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfıyla temas kurularak daha sağlıklı şekilde yardım ulaştırılabileceğini dile getirdi.

Artçı sarsıntılara ilişkin de bilgi veren Tatar, "Şu anda 130'un üzerinde artçı sarsıntımız var. Bunlardan yaklaşık 15 tanesi 5 ve 6 arası büyüklükte, 92 tanesi 4-5 arası büyüklükte, diğerleri de 4'ün altında. Bildiğiniz gibi 3 tane de en büyüğü 6,6 olan, 6 ve üzeri büyüklükte artçı sarsıntımız var." dedi.

Sosyal medya üzerinden yapılan yanlış bilgilendirmelere karşı da uyarıda bulunan Tatar, "Bunlara itibar edilmesin çünkü bunlar, hiçbir şekilde doğrulanmamış, hiçbir bilimsel değeri, anlamı olmayan paylaşımlar. Şu anda buradan aldığınız bilgilerin dışında hiçbir bilgiye itibar etmemenizi rica ediyoruz." diye konuştu.