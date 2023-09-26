UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından kabul edildi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, heyette Hasipoğlu’nun yanı sıra Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, DP Milletvekili Serhat Akpınar, YDP Milletvekili Talip Atalay, Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ve Meclis Hukukçusu Sevi Çağdaş Dayıoğlu yer aldı. Kabulde ayrıca KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da hazır bulundu.

Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın depremde hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarının bulunduğu bölgelerdeki adli süreçlerin yakın takipçisi olduğunu ifade etmesinden büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Hasipoğlu, konunun tüm tarafları ile görüşmeler gerçekleştirerek, adaletin en erken zamanda tecelli etmesi için süreci en iyi şekilde takip etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Komite Başkanı Hasipoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu ile de bir görüşme yapacaklarını ifade etti.