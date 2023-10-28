Bir arkadaşıyla birlikte, yaklaşık 40 metre derindeki “Zinovia” batığına dalan 66 yaşındaki İngiliz dalgıç Dennis Gratten’in cesedine ulaşıldı.

Politis ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta daimi ikamet eden ve profesyonel dalgıç eğitmenliği yapan Gratten’in cansız bedeninin dün sabah dalgıçlar tarafından, batık geminin makinesine takılmış halde bulunduğunu yazdı.

Birlikte daldığı arkadaşı tarafından çekilen videoya atıf yapılan haberde Gratten’in, batık geminin makinesine takıldığı, panik ve stresle çırpındığı, bunun suyu bulandırdığı, bu yüzden yüzeye çıkışını imkânsız hale getirdiği kaydedildi.

Habere göre Gratten, yılda 100 binden fazla dalgıcın ziyaret ettiği “Zinovia” batığında 1980’den bu yana hayatını kaybeden 7’nci dalgıç oldu.