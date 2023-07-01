1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Gazimağusa ve Girne’de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Gazimağusa’da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Zafer Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler konuldu. Ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Sahil Güvenlik Gazimağusa Grup Komutanlığı’ndan Deniz Teğmen Aykan Osman Demir, 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Yasası’nın önemine vurgu yaparak, yasayla, yabancı gemilere tanınan ayrıcalıkların ortadan kaldırılarak, deniz ticareti yapma ayrıcalığının Türk gemilerine verildiğini anlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise bu hakkın 2003 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma ile KKTC halkına ve devletine ait olduğunu dile getiren Demir, Kabotaj Yasası’nın ekonomiye sağladığı katkıları vurgulayarak konuşmasını tamamladı. Tören, konuşmanın ardından sona erdi.

-Girne’deki tören

Türk ulusunun denizlerde ticaret yapma hakkı ile kıyı ve limanlarını deniz ticaret hukukuna göre uyarlamasının 97’inci yıldönümü olan “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” nedeniyle Girne’de de kutlama töreni düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde yer alan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı töreni, anıta çelenklerin konması ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilmesiyle başladı.

Törene, Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu, KTBK Komutanlığı adına Garnizon Komutanı Bakım Albay Ahmet Tümay, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Albay Serdar Akan, Girne Belediyesi As Başkanı Haşim Yücel, siyasi parti,dernek, okul, kurum kuruluşların temsilcileriyle askeri yetkililer katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan Deniz Teğmen İbrahim Çengel, 1 Temmuz’un, kabotaj hakkının Türk halkı tarafından kazanılmasının 97’inci yıl dönümü olduğunu belirterek, Kabotaj Kanunu’nun, Kurtuluş Şavaşı’nın denizlerde kazanılan zaferi olduğunu vurguladı.

Deniz Teğmen Çengel, Kabotaj Kanunu’yla Türk Denizciliği’nin ekonomideki yerini aldığını, denizlerin yabancıların tekelinden kurtarıldığını, zengin ve eşsiz sahil şeridine sahip kıyılarda her türlü deniz ticareti, kılavuzluk, nakliye ve liman hizmetleri yapma hakkı Türk Bayrağı taşıyan gemiler ve Türk halkına verildiğini anımsattı.

Denizcilik sektörünün ekonominin dışa açılmasında ve UluslararasıTicaret Sistemi ile bütünleşmede önemli bir rol üstlendiğini söyleyen Çengel, Türk denizciliğinin bugün ulaştığı noktada Kabotaj yasasının oluşturduğu ortamda edinilen denizcilik altyapısı ve birikiminin çok önemli bir payı olduğunu vurguladı.

Barış Harekatıyla başlayan Kıbrıs Türk Denizciliği’nin geçen sürede, uygulanan ambargo ve tüm engellemelere rağmen önemli gelişmeler kaydettiğini ifade eden Deniz Teğmen Çengel, KKTC’nin mütevazi ama ülkesine birçok hizmet yapan deniz ticaret filosunun,ülkenin dışa açılan kapısı olduğunu kaydetti.

KKTC’nin deniz ticareti, deniz taşımacılığı ve bu alanlarda gemilere yapacağı liman hizmetleri ve yat turizm işletmeciliği girişimleriyle, ekonomisini daha güçlü bir yapıya kavuşturacağını ifade eden Deniz Teğmen Çengel, “Ümidimiz,gelecek yıllarda KKTC denizciliğinin güçlü bir deniz ticaret filosuyla modern ve işlek limanlarıyla ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanabilen tersaneleri ile daha güçlü bir konuma ulaşmasıdır”dedi.

Çengel, Türk denizcilerinin, kıyılarda Türk ulusunun haklarını korumaktan,uluslararası denizlerde , limanlarda Türk ve KKTC bayraklarını dalgalandırmaktan,ekonomi, sanayii ve vatan savunmasına katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Tören, Girne Amerikan Koleji öğrencisinin “1 Temmuz Denizcilik Bayramı “isimli şiiri okumasıyla sona erdi.