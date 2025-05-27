Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı olarak, Girne Üniversitesi iş birliği ile “deniz motorcusu-makinisti” kursu düzenlenecek. 80 saatlik eğitim programı için yarından itibaren başvuru kabul ediliyor.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kursun amacının Limanlar Dairesi’nin “deniz motorcusu-makinisti” münhaline başvuracaklar için eğitim verilmesi ve belgelendirilmesi amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Kursa katılmak isteyenlerin, yarından başlayarak 4 Haziran mesai bitimine kadar (15.30) Mesleki Mesleki Eğitim Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne başvurması gerekiyor.

5 bin TL olan kurs ücreti, Gelir ve Vergi Dairesi RK 2037 Numaralı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi hesabına yatırılacak.

Kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başarı sınavı uygulanacak ve başarılı olan kursiyerlere başarı belgesi verilecek.

Kursa başvuracaklarda “meslek lisesinin makine, metal veya motor bölümünden mezunu olma ve 18 yaşından büyük olma” özellikleri aranacak.