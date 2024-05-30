Denktaş'ın Makam Aracı Restore Ediliyor DP Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar yaptığı açıklamada,merhum Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın görev süresi sonrası kullanılmayan ve araç mezarlığına terkedilen makam aracı da unutulmadı.

Yıllar önce hurda mezarlığından satın alınan bu değerli araç, şahsen tüm tamir, yenileme ve bakım işlemleri tarafımdan yapılarak Anıt Müze alanına hibe edilecek dedi.

Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar yaptığı açıklamanın devamında Demokrat Parti olarak, Kurucu Cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Raif Denktaş'ın anısına başlatılan anıt projesinin etap çalışmalarına Genel Başkanımız Fikri Ataoğlu ve kurum temsilcilerimizle birlikte yerinde incelemelerde bulunduk dedi.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından başlatılan proje, ihale sonuçlarına göre aşama aşama ilerlemekte

Projenin ilk etabının 4-5 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor ve hemen ardından ikinci etap için ihale süreci başlatılacak. Bu önemli projeye destek veren tüm paydaşlara halkımız adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Toplumsal Değerlerimize Sahip Çıkıyoruz Akpınar, “Partimizin kurucusu Baba Denktaş’a ve Kıbrıs Türk Halkı'na yakışır bir anıt eseri, Sayın Denktaş Ailesi ve önceki Genel Başkanımız Sayın Serdar Denktaş’ın destekleri ve işbirliği ile hayata geçireceğiz. Merhum Kurucu Cumhurbaşkanımıza saygı duruşunda bulunarak, toplumsal değerlerimize sahip çıkmanın ve geleceğimize sahip olmanın önemini bir kez daha vurguladık” dedi. DP Genel Sekreteri Akpınar açıklamasının sonunda “Bu vesileyle, Kurucu Cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Raif Denktaş'a olan saygımızı bir kez daha ifade ederken, toplumsal değerlerimize sahip çıktıkça geleceğimizin daha güçlü olacağını unutmamamız gerektiğini belirtmek isteriz “ dedi.