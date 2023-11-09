Ziyamet’te evinde aniden rahatsızlanan ve hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitiren İhsan Demir’in ölüm sebebi “kalp hastalığı, kalp yetmezliği, kalp krizi ve düşme sonucu kafa kemikleri kırığı ve beyin kanaması” olarak açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın basın bültenine göre, geçtiğimiz Salı günü, Ziyamet’teki evinde aniden rahatsızlanan ve ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yaşamını yitiren İhsan Demir’in (E-62) ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldı.

Öte yandan, yine Salı günü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada rahatsızlanarak yaşamını yitiren Talha Zahid’e (E-27) yapılan otopside, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Zahid’in ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikle belirlenecek.