31.01.2023 ve 07.02.2023 tarihlerinde, Demirhan’da faaliyet gösteren bir markete
müşteri olarak giden L.C.A.(K-33)’nın market içerisinden toplam değeri 468 TL olan bir kutu
traş bıçağını, H.G.(K-46)’nin ise toplam değerleri 520,75 olan kozmetik ve kişisel bakım
ürünlerini alıp ödeme yapmadan market dışına çıkartmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Demirhan'da hırsızlık!
31.01.2023 ve 07.02.2023 tarihlerinde, Demirhan’da faaliyet gösteren bir markete
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