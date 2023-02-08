31.01.2023 ve 07.02.2023 tarihlerinde, Demirhan’da faaliyet gösteren bir markete

müşteri olarak giden L.C.A.(K-33)’nın market içerisinden toplam değeri 468 TL olan bir kutu

traş bıçağını, H.G.(K-46)’nin ise toplam değerleri 520,75 olan kozmetik ve kişisel bakım

ürünlerini alıp ödeme yapmadan market dışına çıkartmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.