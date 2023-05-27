Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Demirhan'da meydana gelen ağır yaralanmalı kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Jora Hasanov mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Kemal Sekizler olguları aktardı. Sekizler huzurda bulunan zanlı Jora Hasanov'un 26 Mayıs 2023 tarihinde saat 17:30 raddelerinde Demokrasi caddesi boyunca yönetimindeki CL 990 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyreden Cihangir'de sakin Jora Hasanov'un seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Ercan - İskele anayoluna geldiği sırada dikkatsizce anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden anayola giriş yaptığı sırada, o esnada batı istikametine doğru seyreden Osman Şah'ın yönetimindeki salon aracın sağ yan kısmına, aracının ön kısmı ile çarptığını mahkemeye aktardı. Polis akabinde çarpmanın etkisiyle yol içerisinde kontrolsüzce ters istikamete doğru savrulan Osman Şah’a ait araç o esnada doğu istikametine doğru seyreden Salahi Algınay yönetimindeki aracın ön kısmına, aracının arka kısmı ile çarparak önü doğu istikametine bakar şekilde durduğunu belirtti. Polis kaza sonucu yaralanan Salahi Algınay'ın ağır yaralandığını ve kaza yerine gelen 112 acil ambulans ile hastaneye kaldırıldığını ve Beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisine kaldırıldığını belirterek hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ayrıca zanlının gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyleyerek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.