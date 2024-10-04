"Demir Yumruk" Metin Turunç, Cumhurbaşkanı Tatar’ı Ziyaret Etti

Dünya boks otoriteleri tarafından yakından takip edilen ve “Demir Yumruk” lakabıyla bilinen Kıbrıslı Türk milli boksör Metin Turunç, menajeri Emrah Piro ile birlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Tatar, Metin Turunç’un dünya şampiyonu olarak Kıbrıs Türk toplumunu gururlandırdığını belirterek, "Bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırdığınız için teşekkür ederim, başarılarınızın devamını dilerim" dedi. Tatar, Turunç’un boks sporundaki azmi ve başarısıyla gençlere örnek olduğunu vurguladı.

Menajeri Emrah Piro ise İstanbul’daki son maçın ardından Cumhurbaşkanı Tatar’a Orta Doğu Kemer Şampiyonluğu maçının ardından hedeflerinin Dubai olduğunu açıkladı. Piro, "Şu anda Metin Turunç’un Dubai bağlantıları tamamlanmış durumda. Türkiye’deki menajeri Serdar Avcı, Dubai maçı için Türkiye’den gerekli temasları yürütüyor. KKTC’deki menajeri olarak ben de Dubai’de çok güzel bir maç organizasyonu için çalışmaları sürdürüyorum" dedi.

"DUBAİ’DE DE BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRACAĞIZ"

Dünyanın en büyük boks federasyonu olan Dünya Boks Konseyi (WBC) tarafından düzenlenen Orta Doğu Kemer Şampiyonluğu Boks Maçı için hazırlıklarına hız kesmeden devam ettiğini belirten Turunç, "Orta Doğu Kemer Şampiyonu olduktan sonra Dubai’de de gerçekleşecek olan bu büyük maçı kazanarak şampiyonluk kemerini Kıbrıs’a getireceğim. Bayrağımızı bir kez daha uluslararası arenada dalgalandıracağım" dedi.

Metin Turunç, gelecekteki hedeflerinin büyük olduğunu ve Kıbrıs Türk toplumunun adını dünya boks sahnesinde duyurmaya devam edeceğini belirterek, kendisine bu süreçte destek veren herkese teşekkür etti.