Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, aralık ayında 41 iş yerini denetledi, 3 gıda üretim fabrikasına ceza yazdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iş yerlerinin hijyen, gıda güvenliği ve çalışma ortamlarına yönelik denetimler kapsamında, 1 market, 15 restoran/kafe, 1 ecza deposu, 1 kuaför, 6 kasap, 5 gıda ve temizlik deposu, 3 gıda imalathanesi, 1 tartı kalibrasyon kontrolü, 1 seyyar satıcı, 1 fırın, 3 balıkçı, 1 mezbaha, 2 alüminyum ve yedek parçacı denetlendi.

Denetimlerde, 15 gıda ürünü, 5 kullanıma uygun olmayan ekipman ile 18,5 kilogram tarihi geçmiş et/tavuk ürünü müsadere edildi.