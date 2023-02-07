(Kamalı Haber) - İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün ile birlikte, devlete ait 4 parça

araziye ‘Toprak Dağıtım Belgesi’ hazırlayarak Hüseyin Vasilyalı’ya tapulamakla suçlanan

eski müsteşar Hasan Fındık’ın duruşmasında 2 tanık dinlendi. Lefkoşa Ağır Ceza

Mahkemesi’nde kabul etmediği suçlamalarla ilgili dün duruşmasına başlanan Fındık’tan daha

önce yargılanan İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün 4 yıl hapis cezasına

çarptırılmıştı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve

Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin huzurundaki duruşmada savcı İbrahim

Ruso, Saptama Değerlendirme ve Tazmin Komisyonu’nda görev yapan Derviş Sallakoğlu’nu

dinletti. Derviş Sallakoğlu, Hüseyin Vasilyalı’nınpuan satın almasına kısa sürede onay

verilmesini bir memur tanıdığı varsa doğal olduğunu söyledi. Bu söylem üzerine tepki

gösteren Fadıl Aksun, bu durumun çürümüşlük olduğunu söyleyerek, bu durumun suç teşkil

ettiğinin altını çizdi.

Başkan Fadıl Aksun, davayı duruşma için 16 Şubat’a erteledi.