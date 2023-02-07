(Kamalı Haber) - İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün ile birlikte, devlete ait 4 parça
araziye ‘Toprak Dağıtım Belgesi’ hazırlayarak Hüseyin Vasilyalı’ya tapulamakla suçlanan
eski müsteşar Hasan Fındık’ın duruşmasında 2 tanık dinlendi. Lefkoşa Ağır Ceza
Mahkemesi’nde kabul etmediği suçlamalarla ilgili dün duruşmasına başlanan Fındık’tan daha
önce yargılanan İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün 4 yıl hapis cezasına
çarptırılmıştı.
Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve
Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin huzurundaki duruşmada savcı İbrahim
Ruso, Saptama Değerlendirme ve Tazmin Komisyonu’nda görev yapan Derviş Sallakoğlu’nu
dinletti. Derviş Sallakoğlu, Hüseyin Vasilyalı’nınpuan satın almasına kısa sürede onay
verilmesini bir memur tanıdığı varsa doğal olduğunu söyledi. Bu söylem üzerine tepki
gösteren Fadıl Aksun, bu durumun çürümüşlük olduğunu söyleyerek, bu durumun suç teşkil
ettiğinin altını çizdi.
Başkan Fadıl Aksun, davayı duruşma için 16 Şubat’a erteledi.
Dava Duruşma İçin 16 Şubat’a Ertelendi
(Kamalı Haber) - İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün ile birlikte, devlete ait 4 parça
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