Başbakan Üstel: “DAÜ KKTC’nin gözdesi, çok değerli bir kurum. DAÜ’nün kıymeti biçilmez”

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) sürdürülebilir mali yapıya kavuşturulmasına ilişkin çalışmalar kapsamında hazırlanan protokol bugün Başbakan Ünal Üstel şahitliğinde imzalandı.

Protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ-Sen Başkanı Ercan Hoşkara, DAÜ Per-Sen Başkanı Erdal Altun, DAÜ Bir-Sen Eş Başkanı Buğu Sümen Cohar imza koydu.

DAÜ’de yer alan imza töreninde, Başbakan Üstel’in yanı sıra Maliye Bakanı Özdemir Berova, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, DAÜ YK ve VYK üyeleri ile sendikalardan diğer yetkililer hazır bulundu.

-Üstel

Başbakan Üstel imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin geleceği için yapılan fedakarlıklar neticesinde bugün bu noktaya gelindiğini belirterek, bakanlara, akademisyenlere, sendika yetkililerine ve çalışanlara teşekkür etti.

Sektörlerde zaman zaman yaşanan sıkıntıların bugün yaşanan sıkıntılar olmadığını dile getiren Üstel, geçmişten gelen, biriken sorunların bugün artık durma noktasına geldiğini söyledi. Hükümetin bu noktada hemen devreye girerek, gerekli tedbirleri almak için çalışmalara başladığını ifade eden Üstel, bunun en güzel örneğini bugün DAÜ’de gördüklerini söyledi.

KKTC’nin turizm ve eğitim adası olduğunu kaydeden Başbakan Üstel, eğitim adasına öncülük eden DAÜ’nün KKTC’nin gözdesi ve çok değerli bir kurum olduğunu dile getirdi.

DAÜ’nün yaşadığı mali sıkıntıların geçmişten geldiğini, 2016’da sinyal vermeye başlayan, 2023’de ise alarm durumuna geçtiğini ifade eden Üstel, hükümetin, Milli Eğitim Bakanı, Maliye Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına görev verdiğini ve rektör, akademisyenler ve VYK ile çalışmalara başlandığını anlattı.

Kıbrıs Türkü’nün sabretmeyi ve dayanışmayı bildiğini vurgulayan Başbakan Üstel, Kıbrıs Türkü’nün büyük mücadelesi, sabır ve dayanışması neticesinde bugünlere kavuşulduğunu kaydetti.

Bugün aynı örneği DAÜ’de gördüklerini dile getiren Üstel, hükümet, ilgili sendika, akademisyenleri, çalışanların sabır, dayanışma, birlik ve beraberliği gösterdiğini vurguladı. Başbakan Üstel, hükümetin de üzerine düşen görevden fazlasını üstlenerek, bugün imza töreni noktasına gelindiğini söyledi.

“Kurumlarımız kolay kolay buralara gelmedi” diyen Başbakan Üstel, hükümet olarak göreve geldikleri günden beri kurumları kaybetmemek adına her kurumda çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Üniversitelerde yaşanan sıkıntılara da değinen Başbakan Üstel, “Üniversiteler adası diyoruz ama YÖDAK istediği denetlemeleri gerçekleştiremedi. Bu denetimleri daha sık yapabilsek belki bugünlerde yaşadığımız bu tablolar karşımıza çıkmayabilirdi” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Hava Yollarının, KKTC’nin güzide bir kurumu olduğunu hatırlatan Başbakan Üstel, “Keşke bu kurumu kaybetmeseydik” dedi. O günlerde bugünkü sabır, uzlaşı ve birliğin sağlanamadığını dile getiren Üstel, “Bizi dünyaya uçuran bir kurumumuzu maalesef kaybettik. O yüzden geçmişte yaşadığımız acılarımız var ve onların yaşanmaması için bizler ve sizler bu sabrı, bu dayanışmayı gösterdik” şeklinde konuştu.

Hükümetin ne pahasına olursa olsun DAÜ’yü yaşatacağını söylediğini vurgulayan Başbakan Üstel, kurumun ilelebet yaşaması için herkesin fedakarlık yapması ve radikal tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

DAÜ’nün ve üniversitelerin devamı için Başbakanlık ve Eğitim Bakanlığı müsteşarlarının bütün yasal düzenlemeleri tekrar tekrar gözden geçirdiklerini dile getiren Üstel, yeni yasa düzenlemeleriyle bundan sonraki süreçte hiçbir kurumun bu sıkıntıları yaşamayacağı temennisini dile getirdi.

Pandemi süreci, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze’de yaşananlara işaret eden Başbakan Üstel, ekonomide yaşanan sıkıntıları rağmen çarkları çevirmeye çalıştıklarını belirterek, “Kolay mı? Hayır. Ama bütün zorluklara rağmen biz bu taşın altına hükümet olarak elimizi koyacağız. Biz elimizi taşın altına koyarken sizler de bu fedakarlığı gösterdiniz ve bu noktaya geldik” dedi.

Hükümete bugün buradan çıkan faturanın küçük bir fatura olmadığını vurgulayan Başbakan Üstel, “Ama bu fatura DAÜ ile eş değer değildir. DAÜ’nün kıymeti biçilmez” vurgusu yaptı.

Protokol imzalandıktan sonra yarın ihtiyacı olan emeklilerin hemen emekli olması için gereken parayı da aktaracaklarını belirten Üstel, protokolün dört sene devam edeceğini söyledi.

Üstel, yalnız DAÜ ile kalmayacaklarını bütün üniversiteleri daha iyi bir noktaya, daha kaliteli eğitime geçirmek için yasal düzenlemeleri hızlı bir şekilde çalışıp en erken zamanda Cumhuriyet Meclisinden geçirerek, uygulamaya koyacaklarını kaydetti.

Bugün yaşananların bir daha yaşanmaması adına eğitim adası olan KKTC’de üniversiteler için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını yineleyen Üstel, “Hükümet olarak hiçbir fedakarlıktan kaçmayacağız” dedi.

Üstel, katkı koyan herkese teşekkür ederek, protokolün ülkeye hayırlı, uğurlu olmasını diledi.