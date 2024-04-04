Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkenti Washington DC’de faaliyet gösteren ve dış politika anlamında önde gelen düşünce kuruluşlarından olan Hudson Institute’de yapılan toplantıda konuştu.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusuna uzlaşı arayışına yönelik müzakere süreçlerine dair katılımcıları bilgilendirerek, Kıbrıs Türk halkına haksız ve hukuksuz şekilde uygulanmakta olan ve halihazırda bir zulüm haline gelen Rum liderliğinin izolasyon siyasetinin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusu bağlamında yeni ve resmi bir sürece ancak ve ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün teyit edilmesinin ardından geçilebileceğini ifade etti.