Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü önderliğinde hazırlanan ve ilk gösterimi Lefke’de yapılan ödüllü belgesel “CMC Maden Atıkları”, DAÜ İletişim Fakültesi Mor Salon'da izleyiciyle buluştu.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre gösterimin, belgeselde de yer alan ve geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden CMC eski maden işçisi Hüseyin Tiremeşeli'nın anısına atfedildiği kaydedildi.

Açıklamada, yapımın yönetmenliği DAÜ Sinema-TV Bölümü mezunu Sadık Tevfik Kayrakçı ve editörlüğü ise DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencisi Melisa Santürk tarafından yapıldığı belirtildi.

Organizasyonda DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hanife Aliefendioğlu ve merhum Tiremeşeli’nin kızı Jale Tiremeşeli ile aile üyeleri de yer aldı.