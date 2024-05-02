Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin (DAÜ) tanıtım çalışmaları kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki liselerde görev yapan müdür, müdür muavini ve rehber öğretmenlere yönelik seminer gerçekleştirildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Salamis Bay Conti Resort Otel’deki seminere 25’i aşkın okuldan 80’e yakın öğretmen katıldı.

Eğitim uzmanı ve DAÜ Türkiye Eğitim Danışmanı Süleyman Beledioğlu’nun “Bilişsel Nörobilim” konusunda verdiği seminere DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Üyesi Halil İbrahim Orun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztüren, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu ve Prof. Dr. Sonuç Zorlu, fakülte dekanları ve öğretim üyeleri katıldı.

Etkinlik açılışında konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, DAÜ hakkında bilgiler verdi ve DAÜ’nün KKTC’nin en köklü devlet üniversitesi olduğunu vurguladı.

Kılıç, Türkiye’nin önde gelen eğitim uzmanlarından Süleyman Beledioğlu’nu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, seminerin tüm öğretmenler açısından faydalı olacağına inandığını belirtti ve seminerin verimli geçmesini diledi.

Açılış konuşmasının ardından Beledioğlu gerçekleştirdiği sunumunda katılımcılara bilgiler aktararak “Bilişsel Nörobilim”i anlattı.

Etkinlik sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Öztüren tarafından Beledioğlu’na DAÜ’ye özgü hediye takdim edildi.