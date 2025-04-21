Etkinlikte, Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Fzt. Kenan Zafer Aksungur ile Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Dr. Fzt. Şahveren Yücel konuşmacı olarak yer aldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, söyleşiye DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mitat Koz, akademik ve yönetsel personel ile öğrenciler katıldı.

Söyleşide, fizyoterapi mesleğiyle ilgili güncel gelişmeler, mesleki dayanışma, geleceğe yönelik vizyon ve fizyoterapistlerin sağlık sistemindeki önemi aktarıldı. Söyleşide 29 Mart’ta Türkiye’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve fizyoterapist, klinik psikolog, diyetisyen, hemşire, dil ve konuşma terapisti gibi sağlık meslek mensuplarının Sağlık Bakanlığı izin ve denetiminde mesleklerini serbest şekilde icra etmelerine ilişkin usül ve esasların belirlendiği yönetmeliğin fizyoterapistlik mesleği açısından önemi üzerinde de duruldu.