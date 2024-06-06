Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ), Fikri Mülkiyet Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİMAUM) tarafından “Sanatçı Hakları” konusunda panel düzenlendi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, çevrim içi olarak düzenlenen panele, konuşmacı olarak DAÜ Hukuk Fakültesi mezunlarından Av. Dr. Mehmet Şah Çelik katıldı.

Etkinlik, DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Arzu Alibaba’nın açılış konuşmasıyla başladı. Panele, DAÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleri, Kıbrıs ve Türkiye’deki diğer üniversitelerden de katılım sağlandı. Panel etkinliği kaydedilerek, FİMAUM web sitesinde de yayına sunuldu.

Fikri mülkiyet, fikri ve sınai haklar, iş hukuku gibi alanlarda avukatlık mesleğini sürdüren ve Sanatçı Hakları kitabı ile bu alandaki eksikliği giderdiği belirtilen Av. Dr. Çelik, mezunu olduğu DAÜ’nün ve DAÜ Hukuk Fakültesi’nin mesleki ve sanatçı kimliğine kazanımları üzerinde durdu. DAÜ Hukuk Fakültesi öğrencisiyken DAÜ Tiyatro Kulübü’ne katılarak sanatçı kimliğinin ilk adımlarını attığını belirten Çelik, panelde konuşmacı olarak yer almasının kendisi için büyük bir onur ve mutluluk olduğunu ifade etti.

“Sanatçı hakları” konusunda güncel örneklere yer verdiği konuşmasında, sanatçıların eserleri ile ilgili dijital haklar ve yapay zekâ gibi konulara da atıfta bulunan Çelik, gelişen teknolojinin sanatçı haklarını farklı boyutlara taşıdığına dikkat çekti.