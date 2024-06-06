Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş, "Büyük çatışma ve kırılmaların yaşandığı bir coğrafyada medeniyet iddiamızı sürdürmenin yolu, dostluk ve ittifakımızı güçlendirmekten geçmektedir. Türk dünyası dilde, işte ve fikirde işbirliğini tesis ettiği takdirde üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun, çözemeyeceği hiçbir problem yoktur." dedi.

Özbekistan ve Türkmenistan'ın en yakın zamanda tam üye statüsünü kazanmasını beklediklerini ifade eden Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki bu süre çok yakındır, buna da önümüzdeki günlerde şahit oluruz. Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de gözlemci statü sıfatıyla katıldığı çalışmalarımıza, yine en yakın süre içerisinde tam üye sıfatıyla katılması en büyük temennimizdir" dedi.

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13'üncü Genel Kurulu Asamble Konseyi, TÜRKPA Dönem Başkanı ve TBMM Başkanı Kurtulmuş'un başkanlığında Azerbaycan Milli Meclisi'nde toplandı.

Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, toplantının Türk dünyasına hayırlı olmasını dileyerek, ev sahibi Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova'ya misafirperverlikleri için şükranlarını dile getirdi.

"Bağımsız Türk devletlerinin Ulusal Meclis Başkanları olarak bizleri aynı çatı altında buluşturan TÜRKPA'nın her geçen yıl güçlendiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyorum" diyen Kurtulmuş, kuruluşundan bugüne kadar geçen süre zarfında ele alınan konular ve çeşitlenen faaliyetlere bakıldığında TÜRKPA'nın, Türk dünyası işbirliği kurumları arasında özgün bir yer edindiğini, günden güne büyüdüğünü ve geliştiğini gördüklerini belirtti.

Bu gelişim çizgisini, son 30 yılda yıldızı yükselen Türk devletleri arasındaki yakınlaşmadan, boyut ve derinlik kazanan ikili ve çok taraflı ilişkilerden bağımsız tutmanın mümkün olmayacağını ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Türk dünyasının kardeş toplumları, araya giren uzun ayrılık yıllarının ardından bugün yeniden kucaklaşmaktadır. Kardeşlik ahdini tazelemekte, her alanda birbirine yakınlaşmaktadır. Son 30 yıldır, devletlerimiz ve toplumlarımız arasında her alanda ilişkilerin ilerlediğini, güçlendiğini ve kökleştiğini görüyoruz.

Öte yandan dünya siyaseti ve dünya ekonomisinde de çok ciddi değişikliklerin olduğu bir dönemde Türk devletlerinin ağırlıklarının da artmakta olduğuna şahit oluyoruz. Orta Asya'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlar'a ve Avrupa'ya uzanan bir büyük hat üzerindeki 300 milyonu aşkın dinamik nüfusuyla Türk coğrafyası, yeni bir jeopolitik güç ve çekim merkezi olarak öne çıkmaya başlamıştır. Tarihe yeniden doğmanın, tarihi yeniden yapmanın imkan ve fırsatlarının olduğunu görüyoruz. Türlü sebeplerle duraklayan veya yavaşlayan uygarlık yürüyüşümüzü canlandırma sorumluluğunun, her birimizin üzerinde olduğunu biliyoruz. Köklerden göklere uzanan medeniyet ağacımızın çiçeğe durma, meyve verme vaktinin de geldiğine inanıyoruz.

Aynı zamanda büyük çatışma ve kırılmaların yaşandığı bir coğrafyada medeniyet iddiamızı sürdürmenin yolu, dostluk ve ittifakımızı güçlendirmekten geçmektedir. Türk dünyası dilde, işte ve fikirde işbirliğini tesis ettiği takdirde üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun, çözemeyeceği hiçbir problem yoktur. Parlamenter boyutta fikir ve eylemlerimizi yakınlaştırmanın kurumsal imkan ve müşterek fırsatı, platformu olan meclisimiz TÜRKPA'dır. Kardeşler arasındaki bu aile meclisini genişletmek en büyük arzumuzdur."

- "Macaristan ve KKTC'nin tam üye sıfatıyla çalışmalarımıza katılması en büyük temennimiz"

Özbekistan ve Türkmenistan'ın en yakın zamanda tam üye statüsünü kazanmasını beklediklerini ifade eden Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki bu süre çok yakındır, buna da önümüzdeki günlerde şahit oluruz. Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de gözlemci statü sıfatıyla katıldığı çalışmalarımıza, yine en yakın süre içerisinde tam üye sıfatıyla katılması en büyük temennimizdir. İnşallah TÜRKPA yakın bir gelecekte bütün bağımsız Türk devletlerinin meclislerini çatısı altında bir araya getirecektir. Bu umut ve beklentiyle TÜRKPA olarak çalışmalarımızı sürdürüyor ve hedeflerimizi ortaya koruyoruz." diye konuştu.

- "TÜRKPA'nın güçlenmesi için titizlikle gayret gösterdik"

Geçen 16 yıl içinde bir uluslararası kuruluş olarak önemli bir tecrübe ve birikim sahibi olan TÜRKPA'nın çatısı altında, bölgede ve dünyada barışın hükümferma olması için çalışmaya devam edeceklerini bildiren Kurtulmuş, Türk yurdunun her köşesinde barış, düzen, adalet ve kalkınma amaçlarına ulaşmak için durmadan ve yılmadan çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yıl, TÜRKPA 12'nci Genel Kurulu'nda dönem başkanlığını Kırgızistan Meclis Başkanı Sayın Nurlanbek Şakiev'den devralmıştık. Yaklaşık bir yıldır sürdürdüğümüz bu görevde, TÜRKPA'nın güçlenmesi ve örnek bir uluslararası kuruluş olması, çok taraflı bir platform haline gelmesi için titizlikle gayret gösterdik. Şimdi dönem başkanlığını Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sayın Sahibe Gafarova'ya devretmenin huzuru içerisindeyiz. Ümit ediyorum ki birikimiyle, bilgisiyle, siyasi tecrübesiyle, Türk dünyasının, bölgenin ve dünyanın sorunlarına olan vukufiyetiyle Sayın Gafarova bu görevi fevkalade güzel bir şekilde deruhte edecek ve TÜRKPA'nın daha ileriye gitmesini temin edecektir.

Türkiye'nin dönem başkanlığında her bir ülkeye ve her birinize, yürütülen çalışmalara verdiğiniz samimi, içten ve yapıcı destekler dolayısıyla yürekten teşekkür ediyorum.

Desteklerini ve kardeşliğini daima yanımızda hissettiğimiz Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sayın Sahibe Gafarova'ya, Kazakistan Meclis Başkanı Sayın Yerlan Koşanov kardeşimize, Kırgızistan Meclis Başkanı Sayın Nurlanbek Şakiev'e çok teşekkür ediyorum. Fevkalade güzel bir dayanışma ve işbirliği içerisinde bir yıllık süreç içerisinde görevlerimizi sürdürdük, başarılı bir dönemi geride bıraktığımıza inanıyorum."

Gafarova'ya, dönem başkanlığında başarılar dileyen Kurtulmuş, "Bütün gücümüzle, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Sayın Gafarova'nın bu görevi sırasında tüm desteğimizin kendileriyle birlikte olacağını ve inşallah önümüzdeki dönemde TÜRKPA'nın çok daha güçlü bir şekilde çalışmalarını sürdürerek, bir uluslararası platform olarak adından sıkça söz ettireceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

- TÜRKPA Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'a devretti

Kurtulmuş, konuşmasının ardından, 28 Nisan 2023'ten bu yana TBMM Başkanı tarafından yürütülen "Dönem Başkanlığı"nı, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova'ya devretti.

TÜRKPA Dönem Başkanlığı'nı devralan Gafarova, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür ederek, başkanlıkları döneminde üye ülkeler arasında ilişkileri daha ileri taşımak ve TÜRKPA'yı daha etkin kılmak için çaba sarf edeceklerini kaydetti.

Numan Kurtulmuş, daha sonra TÜRKPA üyesi ülkelerin Meclis Başkanlarıyla aile fotoğrafı çektirdi.