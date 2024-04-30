Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü Etkinlik Birimi tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Rock’n EMU” etkinliğinin 11’incisi, bu yıl 10 Mayıs Cuma günü, saat 17:00’de DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda yapılacak.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, etkinlikte KKTC ve Türkiye’den Living Coil, DDR ve Lick, Can Gox, Köfn, Yüzyüzeyken Konuşuruz gibi Rock müzik grupları ve sanatçıları sahne alacak.

DAÜ öğrencileri ve DAÜ’de çalışan personel etkinliğe öğrenci kimlik veya personel kimlik kartlarını ibraz ederek ücretsiz katılabilecekler. Öte yandan geceye katılmak isteyenler için biletler www.gisekibris.com internet adresinde satışa sunuldu.

Etkinlik kapı açılış saati 15.00 olarak belirtildi.







