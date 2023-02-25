Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde (DAÜ) önceki gün akademik ve yönetsel personele yönelik deprem sürecinde psikososyal destek ve öğrencilerle iletişim konulu eğitim düzenlendi.
DAÜ’den verilen bilgiye göre eğitim Psikoloji Bölümü öğretim üyesi klinik psikolog Yrd. Doç. Dr. Şerif Türkkal Yenigüç tarafından verildi.
Eğitimde psikolojik travma, travma sonrası yaşanılan süreçler, travmaya verilen tepkiler, travma sonrası stres bozukluğu, travma sonrası uyum, travma sonrası büyüme gibi konular ele alındı.
Eğitim Üniversite çalışanlarının depremden etkilenen öğrencilere verilecek psikososyal destek ve sınıf ortamında dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilinçlendirme hedefiyle düzenlendi.
Yorumlar