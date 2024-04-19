Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik ve Kimya Bölümleri ile Giro Yatırım Ltd. (Icy Su) arasındaki iş birliği protokolü kapsamında “Endüstride Kimyanın Önemi” konulu seminer düzenlendi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Seminer, salı günü saat 16.30’da Fen ve Edebiyat Fakültesi ASA amfisinde yer aldı.

Seminerde, Icy Su Yönetici Hissedarı Nemide Ruso, Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, Fizik ve Kimya Bölümleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, Kimya Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gazi, Kimya Bölümü’nün profesörleri Prof. Dr. Huriye İcil, Prof. Dr. Elvan Yılmaz ve akademisyenlerle öğrenciler katıldı.

Seminerde konuşan Icy Su Yönetici Hissedarı Nemide Ruso, endüstriyi kimya ile bağdaştırarak kimyanın endüstrideki önemini örneklerle anlattı. Ruso, işletmelerin kimya ile büyümesinin mümkün olabileceğinin de üzerinde durdu.

Sunumunun sonunda, DAÜ öğrencilerine işletmesinde staj konusunda fırsat tanıyacağını ve başarılı öğrencilere burs imkânı sunacağını belirten Ruso, sanayi ve üniversite iş birliğinin önemine dikkat çekti, düzenlenen seminer ile iş birliğini artırıcı bir etkinlik yaptıklarını kaydetti.