Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'yle birlikte KKTC'de de tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası etkinlikleri, dün kortej ve açılış gösterisi ile başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri bu yıl salı gününe denk gelen 23 Nisan’a kadar devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, etkinlikler çerçevesinde 5 ilçedeki okullardan 15 öğrenci, devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret edecek.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 23 Nisan Salı günü saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak. Tüm ilçelerde Atatürk Anıtlarına çelenk koyma törenleri düzenlenecek.

- Yarın “23 Nisan Basketbol Şöleni” yapılacak

23 Nisan haftası etkinlikleri çerçevesinde, 23 Nisan Basketbol Şöleni yarın Lefkoşa’da yer alan Yakın Doğu Üniversitesi RA25 Spor Salonu’nda yapılacak. Basketbol şöleni saat 09.00’da başlayacak.

- Lefkoşa’da LTB Çocuk Şöleni de yarın Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda yapılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin geleneksel 23 Nisan Çocuk Şöleni de yarın 16.00- 19.00 saatleri arasında Taşkınköy’deki Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda yapılacak.

Şölende çocuklar için oyunlardan konsere, yüz boyamadan sihirbaz ve uçurtmaya kadar birçok etkinlik yer alacak. Şölen Etkinlik Programı’nda şunlar yer alıyor:

“HASDER ile Markutti uçurtma yapımı, Ülviye Karabaşak ile ebru sanatı, Ozan Özgenler ile t-shirt boyama, Ferdiye Yurdakul ile mandala boyama, Vantrolog Hanife Tayyareci ve Kırpık, Science for Kids ile Science Show, Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Konseri, sihirbazlık gösterisi, yüz boyama, maskotlar, oyun ablaları ile çocuk oyunları, fotoğraf çekim noktası”

-Devlet protokolüne ziyaretler…

Kutlama programı çerçevesinde, tüm ilçelerdeki okullardan gelecek öğrencilerden oluşacak bir heyet, 22 Nisan Pazartesi günü devlet protokolünü ziyaret edecek.

Heyette Lefkoşa'daki 5; Gazimağusa'daki 3; Girne, Güzelyurt ve İskele'deki 2'şer ve Lefke'deki 1 okulu temsilen 15 öğrenci yer alacak.

Heyet, Başbakan Ünal Üstel’i saat 09.00'da, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi 09.30'da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı saat 10.30'da, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu 11.30'da, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu ise 12.30'da ziyaret edecek.

-Meclis'te "çocuk hakları" gündemli temsili toplantı

Aynı gün, saat 09.45’te her ilçeden bölge milletvekili sayısı kadar toplam 50 öğrenci, Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret edecek ve “çocuk hakları” gündemiyle temsili olarak Meclis Genel Kurulu toplanacak.

-23 Nisan günü programı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu 23 Nisan Salı günü saat 08.00’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ilişkin Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda (BRT) konuşma yapacak.

Ardından saat 09.00’da Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde devlet töreni düzenlenerek Anıt’a çelenk bırakılacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar burada bir konuşma yapacak.

Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gün boyunca okullarda ve ilçelerde de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

-Girne’deki törenler

Ramadan Cemil Meydanı’nda yapılacak Girne’deki tören saat 08.40’ta başlayacak. Törende, protokol sırasına göre çelenkler sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Şiir okunması ile tören tamamlanacak.

Saat 09.30’da ise 20 Temmuz Stadyumu’nda düzenlenecek törende öğrenciler günün anlam ve önemi belirten konuşmalar ve şiirlerin ardından dans gösterisi yapacak.

Öte yandan, Girne Belediyesi, 23 Nisan’da çocuklar için şenlik düzenleyecek. Ramadan Cemil Meydanı’nda Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde (Eski Girne Belediyesi binası) saat 11.00’de başlayarak 18.00’e kadar devam edecek ücretsiz etkinlikte, çocukların keyifli vakit geçirebileceği etkinlikler yer alacak.

Etkinlikte palyaço ve maskotlar, şişme oyun alanları, çeşitli stantlar, ücretsiz balon ve dondurma dağıtımı, müzikli eğlence ve yüz boyama etkinlikleri olacak.

-Gazimağusa’daki tören Zafer Anıtı önünde

Gazimağusa’daki tören Zafer Anıtı önünde yapılacak. Saat 08.30’da başlayacak törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Törende, Canbulat İlkokulu'ndan bir öğrenci günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacak. Ayrıca öğrenciler tarafından ant, şiir ve marş okunacak.

Gazimağusa’da yapılacak etkinlikler kapsamında, 22 Nisan Pazartesi günü öğrenciler bölge mercilerine ziyarette de bulunacak.

-Güzelyurt’taki tören

Güzelyurt’taki tören Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Saat 09.00’da başlayacak törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Törende Özgürlük İlkokulu öğrencileri tarafından şiir okunacak ve günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak.

-İskele’de Atatürk Anıtı önünde tören yapılacak

İskele’de Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören de saat 09.00 başlayacak. Öğrenciler Şht. İlker Karter İlkokulu’nda toplanıp, bando eşliğinde Atatürk Anıtı’na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirecek.

Protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başlayacak törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek.

Ardından program saat 9.30’da İskele Cumhuriyet Stadyumu’nda düzenlenecek törenle devam edecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak. Tören, bölge okul öğrencilerinin müzikli gösterileri ile tamamlanacak.

-Lefke’deki tören 09.00’da Atatürk Anıtı'nda

Lefke’deki tören saat 09.00’da başlayacak. Atatürk Anıtı önünde yapılacak törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile bayraklar göndere çekilecek. Ayrıca şiirler okunacak.

Tören, 16 Ağustos Zafer Stadyumu’nda devam edecek.

-Mehmetçik

Mehmetçik’te Atatürk Büstü önündeki tören saat 09.00’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler sunulacak, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Tören şiir okunmasıyla sona erecek.

Etkinlikler 9.30’da Mehmetçik İlkokulu’ndaki törenle devam edecek.

-Akdoğan ve Geçitkale’de de törenler düzenlenecek

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Akdoğan’da Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören saat 09.00’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Şiir okuması ve oratoryo ile tören tamamlanacak. Törenin ardından kortej düzenlenecek. Kutlamalar kapsamında Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda da tören yapılacak. Tören saat 10.00’da başlayacak ve öğrenciler gösterilerini sunacak.

Geçitkale’de ise kasaba meydanında saat 09.00’da tören düzenlenecek. Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yanı sıra şiir okunacak.

- Beyarmudu’nda 24 Nisan’da çocuk şöleni

Beyarmudu Belediyesi de 24 Nisan Çarşamba günü çocuklar için şenlik düzenleyecek.

Türkmenköy Düğün Salonu’nda saat 17.30’da başlayacak kortejin ardından, şölen saat 18.00’de Türkmenköy Futbol Sahası’nda başlayacak. Açıklamaya göre,etkinlikte oyunlar, çocuk etkinlikleri ve sürprizler olacak.